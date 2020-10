Mission: Impossible 7. Tom Cruise a Roma per le riprese del film

Mission: Impossible 7. Il nuovo capitolo della saga d’azione più famosa di tutti i tempi vedrà la capitale italiana come una delle location principali

Se vi trovate a Roma in questi giorni potreste avere la fortuna d’ incontrare una delle star di Hollywood più popolari di tutti i tempi. Stiamo parlando di mr. Tom Cruise che tornerà a vestire i panni di Ethan Hunt ancora una volta.

Il film, scritto e diretto da Christopher McQuarrie, vedrà nel cast anche Ving Rhames, Henry Czerny, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, e Vanessa Kirby. Quest’ultima è la vincitrice della Coppa Volpi come miglior attrice all’ultimo Festival del cinema di Venezia.

Visualizza questo post su Instagram #Repost @tomcruise: Summer 2021 and Summer 2022 #MissionImpossible Un post condiviso da Mission: Impossible (@missionimpossible) in data: 14 Gen 2019 alle ore 4:43 PST

I lavori sarebbero dovuti iniziare il 20 febbraio 2020 ma, a causa della pandemia da Coronavirus, la produzione è stata ritardata. Alcune riprese sono state già fatte nel Surrey, in Inghilterra. Le zone di Roma interessate dalla presenza della troupe sono: Largo Corrado Ricci, i Fori Imperiali, il Rione Monti e il Rione Sant’Angelo. Vedremo cast, tecnici, stuntman impreversare tra via Panisperna, via Cavalletti, via della Tribuna Campitelli, via dei Serpenti, via dei Funari, via Sant’Angelo in Pescheria e piazza Lovatelli.

I ritmi saranno serrati per recuperare il tempo perduto degli scorsi mesi. Le riprese nella capitale dureranno 7 settimane e la città vedrà un guadagno di 18 milioni di euro adoperati per accessi alle ztl, ristorazione, autisti, controlli sanitari, alloggi, ecc.

Tom Cruise, classe 1962, come al solito si cimenterà in grandi acrobazie; spesso nei suoi film ha rifiutato la presenza di controfigure anche per le scene più pericolose.

