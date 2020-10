Laura Chiatti, selfie da brivido su Instagram: apertura sexy ai follower – FOTO

Selfie da capogiro per l’attrice e modella italiana, Laura Chiatti. La posa “mostruosa” incanta i fan della seduzione: da infarto!

L’attrice e modella di Castiglione del Lago, Laura Chiatti, non nasconde nulla della sua sensualità quando appare davanti al teelschermo delle grandi occasioni.

Durante la sua limpida carriera professionale cerca di ritagliarsi un posto tra i grandi della musica, senza maturare successo. Partecipa alla trasmissione di Fiorello, Karaoke, dove cerca continuità nel suo progetto primordiale, ma ben presto si accorge che deve “virare” altrove.

Ecco dunque il suo modello di vita, incentrato tra veli di bellezza sublime, rendendosi partecipe di incoraggianti concorsi di vario genere. Riesce a portare a casa anche il “bottino” di “Miss Teenager Europa”, ma ben presto le sue capacità affiorano nel mondo del Cinema Italiano.

La 38enne umbra mostra le sue capacità come attrice dell’amore ed eccola quì, protagonista nelle vesti seduttive, delle pellicole di Ho Voglia di Te, Io Che Amo Solo Te e Manuale D’Amore 3, dove alimenta le possibilità di successo.

Laura Chiatti, struggente e sentimentale davanti ai fan “straziati” dalla sua terrificante bellezza

Laura Chiatti, durante la sua esistenza non si è mai posta limiti ai fini del raggiungimento degli obiettivi, neanche quando è finita sotto i riflettori di Instagram.

E proprio nel mondo social, che l’attrice umbra ha deciso di dare un taglio ultra-sensuale al suo modo di vedere le cose. Tra una borsa o maglietta firmata e uno stralcio di ricordo, in compagnia dei suoi figli, Laura è diventata una vera e propria Lady specialist, testimonial di un efferato sex appeal.

Il selfie ammaliante su Instagram sta facendo il giro del web in queste ore e Laura si mostra davvero intraprendente, dando “lustro” alle sue capacità “fuori dal comune”, come mai nessuno l’aveva vista finora. “Un selfie differente” per voi e per tutti gli amanti del fascino proibito, con quel “fermaglino” per capelli, stretto in bocca e in seno alla sua voluttuosità.

Gli oltre 1 milione di seguaci al suo seguito esultano per l’ennesima performance da “applausi” a scena aperta: “Ti trasformi in Courtney Love ai tempi d oro😂❤️;Sempre bella😍Anche con i tuoi selfie differenti; ei strana, forte!!! E questo ti rende unica!!!Brava anticonformista, sempre e comunque!!! 10 con lode, e avanti a tutta forza…..Salutami tuo marito , che e’ un altro tosto…Ciao…. 😉💪😘”.



