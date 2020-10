Anna Foglietta, bellezza unica casalinga: i fan approvano – FOTO

Un’attice di fama internazionale, mette in risalto la sua straordinaria bellezza tra make-up e naturalezza femminile: “Signori”, Anna Foglietta

La signorilità e la classe che contraddistinguono lo spirito intimo di Anna Foglietta non hanno eguali. L’attrice 41 enne capitolina ha “tagliato” l’ennesimo traguardo di gloria della sua inestimabile carriera, ricca di successi.

Negli scatti di vita quotidiani non manca mai la considerazione alla famiglia, il marito su tutti. Paolo Sopranzetti è un imprenditore di altissimi profilo, che ha deciso di convolare a nozze con l’attrice in questione. Il coronamento del loro sogno si è realizzato con la nascita di tre figli, dopo le prime frequentazioni liceali, con “tiri e molla” turbolenti tra i banchi di scuola.

La loro storia d’amore è tutt’oggi molto intensa e Anna non ha alcuna vergogna a dimostrare al pubblico telespettatore il riavvicinamento definitivo. “Ci ha pensato Facebook…” – aveva dichiarato l’attrice capitolina, ospite a Vieni da Me, da Caterina Balivo.

Dopo il fatidico “Sì” all’altare, Anna ha dedicato il resto dei suoi giorni ad aumentare l’appeal mediatico, coltivando gli interessi dello spettacolo. L’apice della sua notorietà arriva con la Mostra del Cinema di Venezia, dove l’attrice si ritaglia un ruolo da “moderatrice” del grande evento, con un’eleganza chic, da far invidia a tutte.

Un’edizione che anche a detta sua sarà destinata ad entrare nella storia, per il periodo che attraversiamo. E Anna, a tal proposito si è dichiarata soddisfatta, perchè un giorno potrà raccontare ai nipotini di avervi partecipato.

LEGGI ANCHE —–> Karina Cascella, posa seducente a “bordo” di Venezia: bellezza da infarto – FOTO

Anna Foglietta, ecco a voi la “Mia Storia di bellezza”

L’attrice romana, Anna Foglietta si rilassa dopo il successo mediatico di “Venezia 77” dimostrando a tutti i suoi follower di Instagram, che il tempo è il vero “alleato” della sua esistenza.

Quando mostra la sua limpidezza esteriore, Anna non ha alcun pudore di mostrare le lacune fisiche, semmai ci fossero…Ed è proprio quì che si concentra l’attezione dei quasi 300 mila seguaci social, mentre lei cancella ogni ruga e ingiuria del tempo corrente.

L’aiuto vien dall’estetica, sempre al centro della sua quotidianità. Filorga è un marchio di bellezza costante che “sposa” alla perfezione il modo di apparire, di una donna. “

“Sono grata al tempo che ho vissuto: mi ha insegnato a guardare me stessa con gioia e gratitudine, per i traguardi raggiunti e per ciò che ho costruito… ma soprattutto per quello che ho imparato: quando sai valorizzare la tua bellezza unica e straordinaria, allora si mostra e brilla tutta la tua luce”. Una dedica “strappalacrime” a se stessa, autrice indiscussa della sua crescita personale e professionale, senza tempo.



LEGGI ANCHE —–> Nicole Minetti, tanga rosso: fondoschiena bollente – Foto

Anna Foglietta sa come cogliere di sorpresa la sua “platea” e quando lo fa, non c’è alcun segno di banalità o superficialità che si mantenga all’altezza del suo naturalissimo fascino.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.