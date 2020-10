Karina Cascella, posa seducente a “bordo” di Venezia: bellezza da infarto – FOTO

Karina Cascella è un fiume in piena nella vita in generale e su Instagram, elegante e affascinante davanti ai suoi follower esultanti

Non è di certo l’amante della tranquillità più assoluta, ma Karina Cascella quando si concede ai giudizi del pubblico caloroso, non tradisce mai. Tra gli innumerevoli scatti della sua vita quotidiana, la celebrità televisiva aversana, “svezzata” da Maria De Filippi, in Uomini e Donne oggi ricopre un ruolo altisonante, sul parterre degli opinonisti del Gossip.

Si tratta di una personalità “fuori dagli schemi”, conosciuta per le critiche “scaccia” nemici. Karina alla prima occasione non fa mancare il suo “terrificante” giudizio ai comportamenti nostrani, come quelli a cui stiamo assistendo all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

E’ proprio qui che nasce l'”inghippo” tra amiche per la pelle, con Adua Del Vesco che diciamo, non le sta proprio a cuore: “E’ una bugiarda pazzesca…”. Così Karina ha apostrofato la concorrente della casa, incriminandola di aver dato del “gay” a Massimiliano Morra e non solo.

La celebre opinionista della Mediaset non ha neanche “chiuso l’occhio” di fronte alle scelleratezze e le falsità che Auda ha riservato alle sue amiche e viceversa. D’altronde anche i follower hanno compreso di che pasta è fatta la Cascella “addolorata.

Karina Cascella, “sexy moove” per i fan: performance da brividi!