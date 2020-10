GF Vip, Matilde Brandi furiosa con Zorzi. Ma in abito lungo è splendida – FOTO

Matilde Brandi si è infuriata con Tommaso Zorzi durante la diretta di ieri sera: ecco cosa è accaduto. Ha ricevuto molti elogi per il suo sfogo e il look grintoso

Non ci si annoia mai al Grande Fratello, e soprattutto nella puntata i ieri sera sono volate scintille tra i partecipanti della Casa più spiata d’Italia. Adua si è salvata dall’eliminazione a scapito di Franceska Pepe e, sicura di piacere al pubblico, sta mostrando un’altra faccia più sicura e prepotente. Lei è ai ferri corti con Tommaso Zorzi perché venerdì scorso la nominò confermando che aveva fatto outing a Morra: “Mi ha detto che Massimiliano è gay una sera in albergo”. Sorpresa anche per Elisabetta Gregoraci che ha ricevuto una lettera dal suo ex marito, Flavio Briatore.

Ma la lite avvenuta in diretta tra Tommaso Zorzi e Adua Del Vesco ha fatto arrabbiare non poco la gieffina Matilde Brandi che non è riuscita a trattenersi.

Matilde Brandi, “Sono 20 giorni che rompi il cazz*, ora basta!”