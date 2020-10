Wanda Nara: occhi azzurri da cerbiatta e scollo a V, provocante – FOTO

Occhi azzurri da cerbiatta e scollo a V nell’ultimo scatto sexy di Wanda Nara: la moglie di Icardi si sta dirigendo allo show di Louis Vuitton

Wanda Nara, tornata di recente dalla Fashion Week di Parigi, è attualmente in viaggio per presenziare allo show di Louis Vuitton. Nel suo ultimo scatto Instagram, la moglie di Icardi appare radiosa e sexy come sempre: con azzurri occhi da cerbiatta ed un provocante scollo a V, Wanda non perde mai l’occasione per far parlare di sé, nel bene o nel male.

Wanda Nara: chi è davvero la moglie di Mauro Icardi?

Wanda Nara, nata il 10 dicembre 1986, ha origini argentine. Oltre ad essere una modella ed una showgirl, l’ex opinionista del Grande Fratello ricopre anche il ruolo di procuratrice sportiva. È proprio lei, infatti, a gestire la carriera di suo marito, attaccante del Paris Saint-Germain, di 7 anni più giovane di lei. Ma Mauro Icardi non è l’unico calciatore ad essere entrato nella vita della bella Wanda.

Prima di lui, la modella sposò nel 2008 il calciatore Maxi Lopez. Il matrimonio finì nel 2013, e diede alla coppia tre figli: Valentino Gastón López Nara, Constantino López Nara e Benedicto López Nara. Successivamente, tornata dall’Italia in Argentina, iniziò la sua storia d’amore con Mauro Icardi (anche lui di origini argentine). I due si sposarono nel 2014, e dalla loro unione sono nate altre due figlie: Francesca e Isabella.

Wanda, Icardi e Maxi Lopez sono stati per lungo tempo sulla bocca di tutti, per via di un presunto triangolo amoroso. La Nara infatti conobbe Mauro proprio nel periodo in cui quest’ultimo era amico intimo di Maxi Lopez. Di fronte alle insinuazioni sul presunto tradimento ai danni del marito, la showgirl ha sempre negato: “Non ho mai tradito il mio ex marito Maxi Lopez. Lo giuro sui miei figli. Anzi ho lottato fino alla fine per salvare il nostro matrimonio“.

Abito osé e schiena nuda per Wanda Nara