Alessandro Borghese, la sua rivelazione lascia il web senza parole -FOTO

Ancora una volta Alessandro Borghese fa delle rivelazioni sui social…un segreto dietro le telecamere…ecco di cosa ha parlato lo chef

Alessandro Borghese torna a parlare sui social dei suoi programmi in tv. Da molti anni non è soltanto lo chef dal talento indiscusso, ma è diventato una social web star sempre impegnato tra le sperimentazioni e realizzazione di ricette in cucina, ma anche in varie sponsorizzate per conto di aziende che hanno voluto lui come volto noto che li rappresenti. Qual è però il suo segreto nel mondo della comunicazione? Lo chef lo rivela su Instagram.

Alessandro Borghese, il segreto del suo successo

Lo Chef Borghese è un concentrato di energia, carica e passione, la stessa che lo ha portato alla chiave del successo. Nel corso di queste settimane, Alessandro Borghese è tornato nella cucina del suo ristorante Il Lusso della Semplicità anche se con una formula nuova per sostenere eventuali perdite derivanti dagli effetti collaterali del locokdown e di un’estate difficile nel campo nel della ristorazione. Una bellissima iniziativa, visto il momento storico delicato che stiamo vivendo.

Lo chef di Real Time attraverso una suo post spiega come si può ottenere una autoscatto perfetto. “Tutti a farsi i selfie, ma nessuno sa cosa c’è dietro”. Ecco perché i selfie della star sono sempre degli ottimi scatti. Chissà quale sarà il nuovo tabù da svelare, lo scopriremo nei prossimi post.

