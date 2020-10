Beatrice Valli in un completo intimo bianco è sensuale e fine, una vera donna elegante e magnifica

La Valli condivide uno scatto che la ritrae in camera da letto con indosso diversi completi di intimo bianchi, della collezione di Intimissimi. L’influencer è strepitosa, risulta sensuale con qualche forma più rotonda per la recente gravidanza e molto fine e raffinata. Lei stessa nella didascalia scrive: “Il bianco per me è sempre stato sinonimo di finezza. La finezza è una cosa che ricerco in tutti i miei look, devo dire che il Marchini è un ottimo consigliere da qeusto punto di vista!”. Il Marchini sarebbe il suo futuro marito Marco Fantini, soprannominato così da Beatrice.

La bellissima famigli di Beatrice Valli e Marco Fantini

Da poco la Valli e Fantini sono diventati genitori bis di una bellissima bambina, Azzurra. La Valli ha anche un’altro bambino Alessandro, avuto da una precedente relazione. Ma il bambino ha un rapporto bellissimo con Marco, è a tutti gli effetti un secondo papà per lui. Sono ormai in 5 dunque, infatti c’è anche Bianca Fantini e sono pronti per trasferirsi in una casa più grande non appena sarà pronta.

La coppia è anche pronta a dire Sì sull’altare, appena si potrà celebrare con più tranquillità la cerimonia e anche Beatrice sarà più tranquilla visto che ha dato alla luce il terzo figlio da poco. I due si sono conosciuti a Uomini e Donne, lui era tronista e lei corteggiatrice. Da subito è nata una bella chimica tra loro e alla fine nonostante la paura per il fatto che Beatrice fosse una giovane mamma, il cuore di Marco ha scelto lei.

Al momento della scelta Marco ha consegnato a Beatrice un simbolo per farle capire che la scelta sarebbe ricaduta su di lei. Il simbolo erano un paio di scarpette Jordan che significavano che Marco sceglieva lei e il suo bambino.

