Un bambino di soli 10 mesi venerdì scorso è morto a Villafranca Tirrena, in provincia di Messina, dopo aver ingerito una ventosa.

Dramma in Sicilia, dove un bambino di appena dieci mesi è morto. È accaduto a Villafranca Tirrena, in provincia di Messina, venerdì scorso. Secondo quanto ricostruito, il piccolo avrebbe ingerito una ventosa che gli avrebbe ostruito le vie aeree. Accortisi di quanto accaduto, i genitori hanno immediatamente lanciato l’allarme chiedendo aiuto ad una vicina infermiera e contattando i soccorsi. I sanitari del 118 hanno trasportato il bimbo in ospedale, dove purtroppo, nonostante i tentativi dei medici, è deceduto poche ore dopo. Sull’accaduto è stata aperta un’inchiesta dalla Procura del capoluogo di provincia siciliano e, pare, che i genitori risultino essere indagati per omicidio colposo.

Leggi anche —> Tragedia in strada, bimbo di 5 mesi dimenticato e travolto da un furgone

Messina, tragedia in casa: bambino di 10 mesi muore dopo aver ingoiato una ventosa

Un bambino di soli 10 mesi è morto lo scorso venerdì, 2 ottobre, a Villafranca Tirrena, comune in provincia di Messina. Secondo quanto ricostruito, come riporta la Gazzetta del Sud, la madre si stava apprestando a cambiare l’indumento intimo al figlio, quando quest’ultimo avrebbe preso ed ingoiato una ventosa che gli ha ostruito le vie aeree. I genitori hanno subito chiesto aiuto ai vicini, tra cui un’infermiera che è riuscita ad estrarre la ventosa dalla gola del bimbo dopo circa cinque minuti.

Presso l’abitazione nel frattempo sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato il piccolo presso il Policlinico universitario di Messina. Il bambino sarebbe arrivato presso il nosocomio messinese ancora cosciente, ma, nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, è deceduto alcune ore dopo.

Il personale medico ha quindi trasmesso gli atti alla Procura di Messina che ha aperto un fascicolo d’inchiesta per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Come riporta la Gazzetta del Sud, i genitori, che risulterebbero adesso indagati per omicidio colposo, sono stati già interrogati dagli inquirenti ed avrebbero fornito i dettagli della vicenda.

Leggi anche —> Terribile incidente sulla statale: due ragazzi perdono la vita

In corso gli accertamenti delle autorità che stanno cercando di far chiarezza sulla tragedia che ha sconvolto l’intera comunità del comune in provincia di Messina.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.