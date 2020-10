Claudia Romani sgancia la bomba: lo slip non copre, lato B da sogno – Foto

Claudia Romani sgancia la bomba bollente: in posa sulla spiaggia, con maglietta e slip, sfoggia un fondoschiena da infarto, foto.

Pose sempre più bollenti per Claudia Romani che, su Instagram, riscalda i suoi fans italiani condividendo foto che lasciano poco spazio all’immaginazione. Con il freddo che è già arrivato in Italia, la modella ed influencer, si lascia immortalare in pose proibitive sulla spiaggia di Miami dove il caldo permette di godere di giornate di sole e di mare. Con una maglia e uno slip, la Roma posa in ginocchio sul telo da mare mettendo in evidenza il fondoschiena.

Le forme prorompenti della Romani sono conosciute da tutti i suoi followers che ammirano la sua bellezza e il fisico bombastico che le ha permesso di conquistare una fetta importante di pubblico sui social. Con uno slip ridottissimo, la Roma regala un panorama mozzafiato del suo fondoschiena, tra i suoi punti forti.

“Top”, “Sempre la più bella”, “Magnifica”, scrivono i fans e c’è anche chi ammette che farebbe follie per lei. “Farei follie per te”, “Una dea”, aggiungono altri.

Claudia Romani: vestito aderente e tacchi a spillo rossi

Solitamente, Claudia Romani che negli scorsi giorni ha fatto impazzire tutti un con perizoma e un lato B mostruoso, non pubblica solo una foto, ma una carrellata di immagini chiedendo poi ai fans di scegliere la foto preferita. Tra le tante pubblicate negli scorsi giorni, i followers hanno particolarmente apprezzato la foto che vedete qui in alto. Pur senza sfoggiare i bikini che l’hanno resa famosa, Claudia incanta con un abito nero, corto e molto aderente e dei tacchi a spillo rossi.

A rendere tutto più sensuale è la posa. La modella ed influencer, infatti, è piegata sulle proprie ginocchia e, il fondoschiena, pur essendo coperto dall’abito, fa comunque sognare i fans che apprezzano sempre di più le foto che condivide quotidianamente sui social.

Nella foto che vedete qui in alto, invece, la Romani sfoggia un look diverso dal solito, ma che piace ugualmente. Con una tuta sulle tonalità del rosa, Claudia copre le sue curve mozzafiato sfoggiando, però, la curva più bella delle donne ovvero il sorriso. Lo sguardo, invece, è coperto dagli occhiali da sole.

