Wanda Nara tutta coperta, ma il “bacio” sulle labbra scatena i fan – Foto

Wanda Nara tutta coperta sui social: via i bikini e spazio al cappotto, ma il bacio sulle labbra scatena i fans: la foto virale.

Wanda Nara, con il freddo di Parigi, ha dovuto riporre nell’armadio i bikini e i vestiti estivi cominciando ad indossare pantaloni e cappotto. Tuttavia, ai piedi, sfogga ancora i sandali come potete vedere nella foto qui in alto. All’esterno del museo Louvre di Parigi, Wanda si lascia fotografare con una posa da diva. Con una mano in tasca, un cappotto lungo e un cappello a ripararle i capelli dalla pioggia, la Nara si lascia stringere dalle forti braccia del marito che la bacia appassionatamente.

Sposati e genitori di due bambine, Wanda Nara e Mauro Icardi continuano ad essere molto passionali. Nonostante la famiglia numerosa che comprende anche i tre figli che la Nara ha avuto dall’ex marito Maxi Lopez, la coppia non rinuncia ai propri momenti d’intimità alimentando così un sentimento che, dopo averli travolti improvvisamente, è cresciuto sempre di più fino a portarla alle nozze e alla formazione di una famiglia che, oggi, è sempre più felice e unita.

