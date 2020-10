Federica Panicucci, outfit da cardiopalma e gambe da urlo: unica – FOTO

Federica Panicucci è sempre più bella ed esplosiva sui social network: la conduttrice è semplicemente unica.

Federica Panicucci è inarrestabile sui social network. La conduttrice, nonostante l’avanzare dell’età, è in splendida forma ed è sempre una donna sensuale e ricca di fascino. La 52enne è attivissima su Instagram e ama postare scatti incantevoli in cui mette in mostra tutta la sua bellezza e il suo fisico da brividi. La Panicucci non delude mai le aspettative dei suoi 996mila follower.

Federica, questa volta, ha regalato alla sua platea una fotografia semplicemente spettacolare: l’outfit da capogiro fa impazzire tutti. Per vedere lo scatto, vai su successivo.

Federica Panicucci, outfit mostruoso e gambe in vista: bomba sexy