Covid-19 e le mascherine: le indicazioni di Giuseppe Conte

Gli abitanti di tutto il mondo continuano ad essere terrorizzati dalla minaccia Covid-19. Il nuovo coronavirus continua a circolare con estrema facilità e il numero delle vittime continua a salire pericolosamente. Dopo alcuni mesi con un trend decisamente positivo, la situazione sta peggiorando anche in Italia. I contagi stanno salendo in modo pauroso e anche i pazienti in terapia intensiva aumentano giorno dopo giorno. Il premier Giuseppe Conte, poco fa, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni in cui ha parlato dell’utilizzo delle mascherine. Questo dispositivo è molto importante e serve per ridurre la diffusione del virus.

Covid-19 e mascherine: le dichiarazioni di Giuseppe Conte

Conte ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni in cui ha spiegato quando vanno indossate le mascherine. “Abbiamo introdotto una misura più rigorosa: da ora in poi le mascherine bisogna portarle con sé quando si esce di casa e indossarle in ogni caso a meno che non ci si trovi in una situazione di continuativo isolamento”. La mascherina va assolutamente indossata anche in strade poco affollate. Il premier ha spiegato che questi dispositivi vanno indossati anche in famiglia, mantenendo le distanze anche quando si ricevono amici e parenti. Da qualche settimana, infatti, si stanno registrando pericolosi focolai familiari.

Conte ha anche dichiarato che senza sacrificio lo Stato italiano andrà in difficoltà. Le nuove misure introdotte entreranno in vigore da giovedì. “Per le regole della quarantena”, ha aggiunto il premier, “Non è cambiato nulla: continuano ad applicarsi le regole sull’autoisolamento e la quarantena vigenti”.

