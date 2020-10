Coronavirus, attenzione ai prelievi col bancomat: maggiore rischio

I prelievi col bancomat, ancora diffusissimi nonostante la nascita del “contactless”, sono rischiosi: attenzione a non contrarre il Coronavirus!

Il Coronavirus, così come ci informano gli esperti, sopravvive di più sugli oggetti di plastica. E gli italiani, a fronte di quel che si pensa, sono ancora avvezzi all’utilizzo del bancomat: chi per un prelievo, chi per un versamento, l’abitudine di recarsi agli sportelli non si è persa.

Tuttavia, il rischio di contrarre il virus si dilata: ecco dei piccoli accorgimenti per evitare situazioni spiacevoli.

Prelievi bancomat: come non contrarre il Coronavirus

Dai dati registrati nel 2020, è emerso che in Italia sono attualmente in circolazione ben 34 milioni di carte bancomat. Il loro frequente utilizzo è dovuto sia alla maggiore praticità rispetto all’utilizzo del contante – che peraltro, dal 2022, potrà essere adoperato solo per pagamenti di importo inferiore ai mille euro. Inoltre, vista anche l’esperienza del lockdown, sempre più persone optano per operazioni semplici e rapide, che evitino ogni rischio di contatto interpersonale.

Tuttavia, l’utilizzo del bancomat ha anche i suoi lati negativi in tempi di pandemia: la possibilità di contrarre il virus utilizzando le carte è infatti maggiore, in quanto quest’ultimo sopravvive più a lungo sulla plastica. Inoltre, recarsi agli sportelli ci pone nella condizione di digitare tasti che potrebbero essere stati pigiati proprio qualche momento prima da una persona infetta. Vi sono però dei piccoli accorgimenti che si possono adottare, per scongiurare la possibilità di contrarre il tanto temuto Covid.

Uno di questi è sicuramente la possibilità di utilizzare il “contactless”: lo si può fare sia appoggiando direttamente la carta (senza bisogno del Pin), oppure tramite telefonino. Un ulteriore accorgimento è quello di continuare ad indossare i guanti protettivi: attenzione però a sfilarli nella maniera corretta, o tutto si rivelerà inutile!

