Ludovica Pagani, VIDEO su Tik tok da infarto | Movenze sensuali

Ludovica Pagani senza freni su Tik Tok, il video della influencer bergamasca manda fuori di testa i fan: che fisico

Un fascino che lascia sempre più senza fiato, quello di una delle influencer più in voga in questo momento. Ludovica Pagani, 25 anni, è come sempre letteralmente scatenata sui social, dove il suo seguito cresce ormai a vista d’occhio. La bella bergamasca è una delle personalità più in vista sul web e non solo. Piuttosto eclettica, speaker radiofonica e influencer, con una certa passione per il mondo del calcio, che l’ha fatta conoscere ben presto agli appassionati. Le apparizioni in trasmissioni sportive e le dirette a tema su svariati canali del web, nonché le sue ‘foto pronostico’, le hanno garantito immediatamente l’affetto dei followers. La bionda bergamasca è stata già indicata da più parti come una risposta a Diletta Leotta. Una rivalità che Ludovica in realtà non sente, anzi, ha più volte spiegato di ispirarsi a lei e di seguirla come modello, sperando di arrivare lì dove la catanese è giunta. In quanto a bellezza e sensualità, a Diletta ha in effetti poco da invidiare, come dimostra il video che vi proponiamo nella pagina successiva…

Ludovica Pagani, il video fa furore: sempre più irresistibile