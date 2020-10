Elodie in tenuta ginnica, pantaloncini stretti e corti: gambe da urlo – FOTO

Elodie è inarrestabile sui social network: la cantante ha postato un nuovissimo scatto da capogiro.

Visualizza questo post su Instagram 🌸🌸🌸🌸 @awlab @PumaSportstyle #PumaxElodie #FutureRider #Pumawomen #adv Un post condiviso da Elodie (@elodie) in data: 3 Ott 2020 alle ore 6:12 PDT

Elodie è una delle cantanti più amate dal pubblico italiano. La romana conquistò la popolarità partecipando al talent ‘Amici di Maria de Filippi’ raggiungendo il secondo posto e vincendo il Premio della Critica Vodafone e il Premio RTL 102.5. La Di Patrizi non è famosa soltanto per la sua bravura e per la sua voce, ma anche per la sua bellezza superlativa. Gli utenti inondano spesso il suo profilo e i suoi post di complimenti e di elogi.

Lo splendido scatto di Elodie: tenuta ginnica da cardiopalma