Karina Cascella, preparativi in camerino: sguardo irresistibile – FOTO

Karina Cascella, la popolare opinionista Mediaset e influencer si prepara per andare in onda: fascino da 10 e lode

Uno sguardo che manda ko, un fascino e una bellezza davvero con pochi eguali. Karina Cascella è una delle influencer con il seguito in maggior crescita. Su Instagram, parliamo di una vera e propria regina, nota agli amanti del gossip e della cronaca di costume anche per essere una delle opinioniste più apprezzate degli studi Mediaset. Spesso ospite di Barbara D’Urso e non solo, ha iniziato la sua carriera televisiva da Uomini e Donne, il programma che le ha dato visibilità. In quella sede, ha trovato anche, per qualche anno, l’amore, con la relazione con il tronista Salvatore Angelucci da cui poi è nata sua figlia Ginevra. Oggi è invece fidanzata felicemente con Max Colombo, un uomo che non fa parte del mondo dello spettacolo e della cui vita privata si sa poco, se non che in precedenza era stato fidanzato con Francesca Brambilla di Avanti un Altro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Karina Cascella, posa seducente a ‘bordo’ di Venezia: bellezza da infarto- FOTO

Karina Cascella, sensualità a prima vista: un primo piano da urlo

Karina, origini campane, 40 anni, ha quasi monopolizzato le home di Instagram quest’estate con numerosissimi scatti in cui ha evidenziato una forma fisica perfetta e delle curve davvero da sballo. Foto sensuali e seducenti come non mai, ma Karina sa farsi valere davanti all’obiettivo fotografico, eccome, anche se non si fa ritrarre in costume. Questo pomeriggio, viene pubblicato uno scatto nel camerino di Pomeriggio 5, poco prima di andare in onda.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Karina Cascella, sguardo sexy e seno in primo piano: che schianto – FOTO

L’effetto complessivo, giudicatelo voi. Di certo non si può che rimanere senza parole di fronte al suo sguardo magnetico, che non ammette alcuna replica. Occhi in cui è davvero facile perdersi e che fanno innamorare a prima vista. Insomma, un vero e proprio spettacolo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.