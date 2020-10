Yari Carrisi, le parole provocanti contro Al bano fanno il giro del web

Yari Carrisi si è lasciato scappare qualche parola di troppo sul padre Al Bano. Ecco cosa ha rivelato sul suo conto

Conosciamo tutti qual è il rapporto tra Al Bano e Yari, padre e figlio, tra i due da qualche anno non scorre buon sangue, ma questa volta il giovane della famiglia ha davvero esagerato e non si è limitato parlando del cantante pugliese. Il figlio di Al Bano è convinto che a tenerlo lontano dal prestigioso palco dell’Ariston sia proprio il genitore. In una recente intervista a La Vita in Diretta ha detto testualmente: “Non posso mai andare perché ci va sempre mio padre”. Il web e non solo ha reputato questa uscita una battuta infelice e scomoda da dire in televisione.

Al bano e Yari, la battuta infelice del figlio

Yari Carrisi dopo le parole lanciate durante l’intervista è stato molto criticato e in particolare dal giornalista Roberto Alessi il quale, nella sua consueta classifica “up e down” a Ogni Mattina, ha messo Yari tra i personaggi in discesa per via di questa sua infelice battuta. Alessi ritiene che il figlio di Al bano sia un ingrato, quelle parole non sarebbero dovute uscire dalla sua bocca. “Dovrebbe imparare grazie a Dio per aver avuto un padre come Al Bano! – ha sottolineato- Lui vuole andare al Sanremo con la sua ragazza Thea che è una ragazza olistica e vegana e si è lamentato che ci va sempre suo padre- continua – Fortunatamente va l’altro”. Ha affermato il giornalista riferendosi ovviamente ad Al Bano.

Intanto però sul profilo Instagram di Yari non mancano video che mostrano tutto il talento del grande cantante. La sua bravura va oltre le discussioni.

