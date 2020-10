Il capo della Polizia Internazionale riferisce di un aggiornamento importante in merito alla situazione di Ylenia Carrisi oggi.

Che fine ha fatto Ylenia Carrisi oggi? Ce lo chiediamo da tanto tempo, dopo che la allora 24enne figlia di Al Bano e Romina Power sparì senza lasciare alcuna traccia il 31 dicembre 1993. A ‘Chi l’ha Visto’ ha parlato Enzo Portaccio, capo dell’Interpool, che ha affrontato il caso relativo alla sparizione della primogenita di casa Carrisi.

Furono i carabinieri di Brindisi a sollecitare un intervento della Organizzazione internazionale della polizia criminale, che ha sede a Lione, in Francia. Da qui poi partì una ulteriore comunicazione alle autorità statunitensi. Le indagini ai tempi si focalizzarono sulla testimonianza di un metronotte, che sostenne di avere visto una ragazza tuffarsi nel fiume Mississippi, a New Orleans. Proprio lì in Louisiana, dove la figlia di Al Bano sparì. E sul conto di Ylenia Carrisi oggi giunge una triste conferma da Portaccio. “C’era quest’uomo che notò la ragazza in stato di agitazione”. Le dichiarazioni continuano nella prossima pagina.