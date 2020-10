Cassa integrazione: le domande sono prorogate al 31 ottobre 2020

Il termine per la presentazione delle domande di Cassa integrazione è stato prorogato al 31 ottobre.

Il nuovo decreto Covid contiene novità anche in tema lavoro.

In particolare, prevede sia la proroga dello stato d’emergenza al 31 gennaio 2021 sia la proroga della presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria, di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga.

Lo ha confermato, infatti, la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo che ha dichiarato: “Con il decreto approvato in Consiglio dei ministri abbiamo prorogato al 31 ottobre i termini per la presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga collegate all’emergenza epidemiologica”.

E ha aggiunto: “In questo modo assicuriamo a tutte le imprese un’ulteriore possibilità di inviare le richieste e i dati necessari al pagamento delle prestazioni di Cig Covid-19, garantendo ai lavoratori l’accesso alle misure di sostegno al reddito previste dal decreto Agosto”.

La domanda di cassa integrazione

La cassa integrazione guadagni “aggiuntiva”, prevista dal decreto Agosto, può essere richiesta in due tranche di 9 settimane oltre ad ulteriori 9 settimane.

La circolare dell’Inps n. 115 del 30 settembre 2020 chiarisce il funzionamento dell’istituto e spiega che, a titolo esemplificativo, nel caso in cui “un’azienda ha già richiesto 4 settimane continuative di cassa integrazione dal 6 luglio 2020 al 1° agosto 2020 che sono state autorizzate dall’Istituto ai sensi della precedente disciplina (Cura Italia, Rilancio), la medesima azienda, in relazione alla nuovo decreto Agosto, potrà beneficiare al massimo di 6 settimane complessive di nuovi trattamenti (cui è possibile aggiungere fino a un massimo di ulteriori 9 settimane della seconda tranche)”.

Spiega l’Istituto nella circolare n. 115/2020: “Questo perché le 3 settimane dal 13 luglio 2020 al 1° agosto 2020, rientrando nel computo delle prime 9 settimane del nuovo periodo previsto dal citato decreto Agosto n. 104/2020, incidono (riducendolo) sul limite totale di settimane richiedibili nel secondo semestre 2020.”

