Pantani, la salita di Piancavallo sua per sempre: la data della cerimonia

Piancavallo, la salita dedicata a Pantani: anche la madre alla cerimonia sabato 17 ottobre. E’ una delle salite dominate dal Pirata

La salita di Piancavallo, in Friuli, sarà dedicata a Marco Pantani. Il campione di ciclismo riceverà l’ennesima dedica a distanza di tanti anni ormai dalla sua scomparsa. Le imprese del pirata che nel ’98 culminarono con la storica doppietta giro e tour, riuscito soltanto ad altri sei atleti, sono leggenda. Il 12, 13 e 14 ottobre, inoltre, sarà proiettato nelle sale cinematografiche un film documentario sulla tragica fine di Marco Pantani. “Il caso Pantani, l’omicidio di un campione”, è il titolo del film. Nella stessa settimana per il Pirata arriverà anche l’intitolazione della salita di Piancavallo. Lì Pantani diede un colpo importante e decisivo per la vittoria del Giro d’Italia del 1998 vinto contro il temibile russo Tonkov.

Piancavallo, la cima Pantani

“Il caso Pantani è la storia di un uomo e delle sue contraddizioni, di un atleta che è diventato un mito ed è stato poi distrutto. Una vittima che non ha ancora avuto giustizia. Una storia che merita di essere raccontata”, racconta il regista del film Domenico Cioffi. L’intitolazione è prevista sabato 17 ottobre alle 10:30. Sarà presente anche la madre di Marco, la signora Tonina. Il tutto ricade poi alla viglia dell’arrivo del Giro d’Italia 2020 proprio a Piancavallo. Il giorno dopo, domenica 18 ottobre, la carovana salirà sulla cima Pantani. “L’erta di Piancavallo rappresenta un autentico gioiello per il mondo del ciclismo, anche dal punto di vista della suggestione assicurata”.

Ormai tutti se ne sono resi conto e il passaggio della Corsa Rosa nel territorio del Friuli Venezia Giulia non può prescindere da questo appuntamento”, afferma Enzo Cainero, il padre delle tappe friulane del Giro.

