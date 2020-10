Alberto Dandolo anticipa su Dagospia una “notizia shock”: un famosissimo cantante è stato immortalato mentre bacia un uomo. Nessuno sapeva della sua presunta omosessualità

Alberto Dandolo sgancia una bomba su Dagospia, anticipando il contenuto di alcune foto che saranno messe in circolazione a breve: un famosissimo cantante, con la fama di “sciupafemmine“, è stato immortalato mentre bacia un uomo. Le ipotesi sono infinite, la curiosità è alle stelle. Fino a questo momento, non si era sparsa alcuna voce in merito alla sua omosessualità.

Notizia shock: chi è il cantante che ha baciato un uomo?