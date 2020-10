Eleonora Pedron bellissima sulla poltrona con tacco a spillo-FOTO

Eleonora Pedron stupenda seduta sulla poltrona con i tacchi a spillo, scrive una dedica al suo compagno

Visualizza questo post su Instagram Ti guardo che mi guardi. @apepazzashoes ✨ @fabiotroiano Un post condiviso da Eleonora Pedron (@eleonorapedron) in data: 7 Ott 2020 alle ore 11:25 PDT

La Pedron in total black seduta sulla poltrona con i tacchi a spillo è pazzesca. Nella didascalia un messaggio per il suo Fabio Troiano: “Ti guardo che mi guardi”. Lui risponde nei commenti scrivendo:”Ho visto” e aggiunge un cuoricino. Probabilmente è stato proprio lui, l’attore a scattare la foto alla fidanzata per promuovere le scarpe che indossa.

I due sembrano molto innamorati, e non è il primo post con un significato d’amore che Eleonora condivide in questa settimana. Infatti quattro giorni fa ha pubblicato una foto che li ritrae insieme, lei e Fabio mentre si guardano e nella didascalia scrive:”Shss…Tra me e te!”. Chissà cosa nascondono i due, che deve rimanere tra di loro. Intanto si capiscono con uno sguardo.

La vita privata e carriera di Eleonora Pedron

Visualizza questo post su Instagram Shsss…tra me e te! @fabiotroiano Un post condiviso da Eleonora Pedron (@eleonorapedron) in data: 4 Ott 2020 alle ore 9:02 PDT

Eleonora Pedron é stata legata per 12 anni a Max Biaggi, da lui ha avuto due figli. Il loro amore è terminato però e lui si era fidanzato con la cantante Bianca Atzei, con la quale però ha terminato la relazione dopo il suo brutto incidente in pista. Biaggi si è giustificato per la rottura inaspettata, dicendo che aveva capito davvero cosa contasse nella vita e voleva esserci di più per la mamma dei suoi figli. Giustificazione poco chiara per la povera Bianca Atzei che ha ricevuto una doccia fredda, ne ha sofferto per molto tempo di questa separazione. La Pedron invece ha avuto una relazione con il dj Tommy Vee e successivamente con Nicolò De Devitiis. Oggi però è felicemente al fianco dell’attore Fabio Troiano, penserebbe addirittura al matrimonio con lui.

La Pedron partecipa a Miss Italia nel 2002, successivamente diventa meteorina del Meteo 4. Diventa poi inviata per il programma “Fornelli in crociera”. Conduce i Sipario del Tg4 nel 2004-2005. Partecipa come protagonista al film, Vita Smeralda di Jerry Calà.

Visualizza questo post su Instagram ROMANTICA Un post condiviso da Eleonora Pedron (@eleonorapedron) in data: 1 Ott 2020 alle ore 4:49 PDT

Ma non è l’unica esperienza come attrice, infatti partecipa come protagonista nel film “Il seme della discordia”. Prende parte poi ad alcune sit-com. Partecipa anche al videoclip della canzone di Umberto Tozzi, Se tu non fossi qui. Una carriera notevole e ricca di soddisfazioni.

