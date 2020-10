Stupenda e bella da non credere, è Selvaggia Roma, che di post in post incanta e conquista i suoi tanti followers su Instagram.

Correva l’anno 2017 quando Selvaggia Roma si fece notare a ‘Temptation Island’, accanto al suo fidanzato dell’epoca, Francesco Chiofalo. E da allora di strada ne ha fatto la tatuatissima e bellissima romana.

La 30enne influencer, forte anche di un fisico magnifico, è diventata anche modella. Di certo la sua è una delle presenze più considerate su Instagram, in Italia. Di lei ci ricordavamo giovanissima già a ‘Uomini e Donne’ nell’edizione del 2011 del notissimo dating show condotto da Maria De Filippi. Di lei si è spesso parlato per il rapporto niente affatto buono che l’ha contraddistinta proprio con Chiofalo. A ‘Temptation Island’ i litigi erano all’ordine del giorno. Ed anche dopo che si lasciarono non sono mai mancati gli scontri e le frecciatine reciproche.

Selvaggia Roma, una sensualità seconda a nessuna

Il suo nome era circolato anche in alcune situazioni controverse, come quello relativo allo scandalo che travolse Sara Affi Fella a ‘Uomini e Donne’, od Eliana Michelazzo. Quest’ultima era una delle due ex manager di Pamela Prati ed un anno e mezzo fa si parlò molto del suo finto matrimonio durato 10 anni con un uomo che non aveva mai visto, tale Simone Coppi.

Nel primo caso la Roma prese le distanze da quella che non è più una sua amica, stando a quanto ci risulta. Invece con la Michelazzo Selvaggia fu una dei pochi a difenderla ed a credere in lei.

