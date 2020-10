Paola Saulino | “Posso svuotarti le arance?” | FOTO

Paola Saulino provoca e fa parlare di sé pubblicando foto seducenti come queste tramite il proprio profilo Instagram

Non è la prima volta che Paola Saulino provoca con post che creano dibattito, che ad alcune persone piacciono e ad altre no. Ma ormai tutti coloro che la seguono conoscono il genere di contenuti che si troveranno davanti. La ragazza è pubblica post a volte un po’ sopra le righe, ma in cui risulta essere sempre sensuale.

Alcune ore fa la 30enne ha postato tramite il proprio profilo Instagram una foto che proviene da uno shooting. In quel caso l’attrice nativa di Napoli ha scritto nella didascalia. “Quando vuoi far capire bene bene che il Pesce 🐟 ti piace molto, ma soprattutto ti piace MOLTO GROSSO. Secondo te quanto mi piace il pesce 🐠 da 1 a 10 ??“.

Paola Saulino: “Ti piace più la foto 1 o la foto 2”

Il tutto con allegate delle immagini, in cui si stoccavano vari esemplari di pesci. Uno di questi, di grandi dimensioni, è tenuto lei in mano. Insomma, non c’è molto da spiegare riguardo il doppio senso. Poche ore più tardi ecco due altri scatti da parte dell’artista.

Stavolta la modella tiene in mano due arance, mentre si trova in quella che sembra essere una sorta di cucina indossando solo una specie di un abito decisamente succinto. Si tratta di due foto che parlano da sole, alla luce anche di quanto scritto nella didascalia. “Posso svuotarti le arance 🍊🍊? Ti piace più la foto 1 o la foto 2?“.

