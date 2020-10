Alcuni oggetti vintage possono valere una fortuna. Capiamo quali

Quali sono gli oggetti vintage e rari che possono arrivare a valere una fortuna? Vediamone insieme alcuni dei più importanti per i collezionisti

Tutti noi abbiamo la tendenza a conservare oggetti inutili o a lasciare che si accumulino in cantina, negli scaffali o negli armadi, cose inutili che col tempo non sappiamo neanche più di avere. Questi oggetti, però, non interferiscono con la nostra vita quotidiana. Nulla a che fare con l’accumulo compulsivo in cui chi è affetto non riesce a liberarsi della maggior parte degli oggetti di cui entra in possesso.

Il grande dilemma quindi ogni volta è “perché buttare? In futuro potrebbe servirmi”. In realtà, fare spazio, non significa necessariamente buttare, e come insegna la pratica del decluttering possiamo scegliere di destinare i nostro oggetti ad altri usi, attraverso i riciclo, la donazione, lo scambio.

Esistono però alcuni oggetti vintage e rari che possono arrivare a valere una fortuna e che si possono proprio trovare nelle nostre soffitte polverose o negli armadi, come macchine da scrivere, radio e gioielli, dai vinili ai libri in prima edizione e non solo. Ma quali sono gli oggetti vintage di che nessuno dovrebbe sbarazzarsi e che gli potrebbero valere una fortuna? Vediamoli insieme.

Quali sono gli oggetti che non andrebbero mai buttati?