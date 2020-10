Antonella Elia, top bianco sull’altalena dei sogni: sorriso alla vita – FOTO

Sexy moove per Antonella Elia, avvolta da un sorriso esemplare accende la voglia di stare insieme a i fan, felici per lei

Molto attiva sui social network la figura di Antonella Elia, sempre con il sorriso stampato sulla bocca sa sempre come farsi apprezzare dai follower di Instagram.

La showgirl italiana, ex conduttrice dimostra sempre di avere uno spirito molto dinamico quando si rivolge al pubblico telespettatore. La sua attitudine non ha eguali nel campo come donna estroversa e sempre incandescente nei suoi interventi.

Dall’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip, il conduttore Alfonso Signorini l’ha voluta ospite fissa, nei panni di opinionista del reality, fin dal primo momento. Grazie alla sua sagacia e alla risolutezza d’animo riesce sempre a portare avanti le sue idee.

Il rapporto con il direttore di “Chi” è all’altezza della situazione. Basta uno sguardo fugace e l’intesa si rafforza. Un acquisto “azzeccato” per i produttori del cast della Mediaset, che le hanno avvicinato un’altra figura di spicco nel mondo dello spettacolo: Pupo.

La squadra del lunedì sera è al completo e finora non ha sbagliato un colpo. Si spera sempre possa essere per lei una possibilità per ritagliarsi un futuro da protagonista di uno dei programmi della Mediaset, presenti in palinsesto.

Antonella Elia, i sogni affiorano grazie ad un pizzico di notalgia…