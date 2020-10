Karina Cascella condivide su Instagram uno scatto con un abito molto sensuale, i fan in delirio commentano

La Cascella provocante con un abito corto tutto scoperto sul petto, su Instagram i fan commentano con adorazione. Alcuni commentano: “Splendida regina”, “Elegantissima come sempre”. Karina invece nella didascalia è nostalgica del bel tempo: “Abbronzatura ormai andata..Autunno arrivato..Malanni di stagione anche…Rotture varie pure..E Niente..meglio ricordare la scorsa estate..si stava meglio. Non trovate?”.

Effettivamente l’autunno è arrivato senza neanche un preavviso, siamo passati dal caldo al freddo in pochissimi giorni. Inoltre l’estate è stata molto sofferta a causa dell’emergenza Coronavirus. E allora la Cascella ha ragione, era meglio l’anno scorso, non resta che guardare avanti e sperare nel meglio.

Karina Cascella sempre più presenti nel commentare il Grande Fratello Vip

La Cascella è sempre pronta a commentare nel programma Pomeriggio 5, di Barbara D’Urso le novità che accadono nella casa del Grande Fratello Vip. Le ultime notizie che ha commentato la Cascella, riguardano la tanto discussa attrice Adua Del Vesco. Entrata nella casa con grossi problemi personali e una storia d’amore irrisolta con il collega Massimilano Morra. Signorini nel corso della scorsa puntata ha portato alla luce una questione affrontata da Adua che riguardavo l’ex fidanzato e coinquilino della casa del GF Vip, Massimiliano.

L’attrice pare che abbia confidato alle amiche Dayane Mello e Matilde Brandi che l’attore è in realtà gay. L’attrice davanti alle accuse ha negato di aver detto questa cosa, ma Tommaso Zorzi invece la smaschera davanti a tutti costringendola ad ammettere e chiedere scusa. Il web si è scagliato contro l’attrice dandogli della bugiarda. Tuttavia il pubblico ha voluto tenerla nella casa e non eliminarla. La Cascella ha dunque dato la sua opinione sulla vicenda, accusando Adua di aver messo in difficoltà le colleghe Dayane Mello e Matilde Brandi. Perché ha raccontato una bugia. La Kascella commenta più il fatto che Adua abbia provato a coprire la malefatta dichiarando di aver detto la parola stratega e non gay.

Ma non è stata creduta. Inoltre Karina colpevolizza anche la Mello e la Brandi che avrebbero coperto l’amica, rimanendo in silenzio sulla vicenda. La Kascella prende quindi le parti di Massimiliano e premia Tommaso per aver messo Adua davanti alla verità.

