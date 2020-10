Tori Spelling nel mirino degli haters: “Non fare l’esagerata”

Tori Spelling. L’ex protagonista di Beverly Hills 90210 avrebbe assistito ad una sparatoria. Gli haters rispondono malamente alla sua testimonianza

Era una delle protagoniste della serie tv più celebre degli anni ’90, Beverly Hills 90210, in cui interpretava la dolce Donna Martin. Ha poi subito un calo di notorietà con la conclusione dello show. Non ha mai smesso di recitare, partecipando a film di successo alterno o a episodi di fiction e programmi già avviati.

Nel 2006 ha sposato il collega Dean McDermott alle Isole Figi. I due hanno ben cinque figli. Proprio mentre si trovava con loro all’Atlantic Station Hotel di Atlanta, la stessa Tori Spelling ha assistito ad una sparatoria. Racconta la testimonianza sul suo profilo Twitter.

U know angels are watching when you are in the wrong place at the wrong time & you & kids & others around are unharmed afterwards. Never in my life did I think I would witness a man w/a machine gun who then started shooting. All are safe & we thank the hotel staff. #grateful

— Tori Spelling (@torispelling) October 8, 2020