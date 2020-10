Un uomo ha mangiato 96 banane, la polizia dopo aver fatto esaminare lo stomaco dell’individuo fa una scoperta sconvolgente

Le banane hanno ottime proprietà per il corpo, sopratutto per l’intestino stimolano infatti il corretto funzionamento dell’organo. La polizia indiana, sapendo di queste proprietà ha fatto ingurgitare ad un uomo ben 96 banane, in modo che potesse restituire ciò che aveva rubato.

Il ladro aveva infatti sottratto una collana d’oro di notevole peso, a una dottoressa che viaggiava sul suo stesso treno. L’uomo era diretto a Gondia e partiva da Mumbai. La donna a cui ha rubato la collana si chiama Sheetal Kamble, la giovane ha iniziato a gridare in cerca di aiuto. Nulla da fare l’uomo è scappato con la collana in mano dopo averla strappata dal collo della vittima.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Ilary Blasi immortala l’evento: nuova “cicogna” in arrivo

Il ladro della collana è stato trovato ed arrestato

Damu Gupta è il nome del ladro della collana. Sono diversi i testimoni che lo hanno visto correre con il gioiello in mano, dopo averlo sottratto alla donna. Il ladro ha deciso poi di ingoiare la collana per evitare di essere arrestato. Tuttavia la polizia è riuscita in ogni caso a rintracciarlo. Una volta interrogato, l’uomo si dichiara non colpevole ed estraneo ai fatti. La polizia però non demorde e insiste nel voler recuperare la collana, è qui che prendono una decisione drastica.

Dopo aver tentato con i raggi X a individuare la collana, senza risultati. Hanno pensato di ricorrere a un metodo più naturale. Hanno fatto ingurgitare al ladro 96 banane per stimolare il suo corpo a fare il proprio dovere per restituire la collana. Ovviamente prima di procedere hanno controllato con un esame ad ultrasuoni, che effettivamente la collana fosse nel suo stomaco, e così è stato. C’è stato il rilevamento del gioiello.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Verissimo, anticipazioni puntata del 10 ottobre: tutti gli ospiti

Dunque dopo l’ingestione di moltissime banane, il corpo di Damu ha restituito gli 11 grammi di oro della collana. Un metodo bizzarro ma efficace quello utilizzato dalla polizia indiana.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Tw itter.