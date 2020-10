Un Posto al Sole anticipazioni 9 ottobre: Leonardo rovina tutto. Tra Filippo e Serena era tornato il sereno ma ci penserà l’ex compagno della Cirillo a scatenarli di nuovo

Serena ha scoperto di aspettare un bambino: ovviamente è di Leonardo, con cui ha avuto una storia di recente. Si sono lasciati proprio la mattina dopo il probabile concepimento, quando lei ha trovato ancora della droga nella tasca dei suoi jeans. Non è affatto un bel periodo per lei: Filippo ha vinto la causa per la separazione giudiziale e adesso Irene vede i suoi genitori alternarsi ogni settimana nella casa in cui vive da quando è nata. Una situazione che non sembra facile per nessuno, neanche per la piccola, solo che negli ultimi tempi le cose stanno lentamente cambiando e in molto molto inaspettato. I due però sembravano aver trovato un certo equilibrio dopo la brutta causa che li ha visti in guerra: ci penserà Leonardo a rovinare tutto di nuovo.

Un Posto al Sole, anticipazioni di questa sera: Marina capisce che Roberto sta tramando

Intanto Marina ha capito che Roberto sta tramando qualcosa contro lei e Fabrizio perché qualcosa non le torna assolutamente. Fabrizio ha proposto alla Giordano di sposarlo e lei ha accettato. Tuttavia, non sa che Roberto ha una complice che sta cercando di rovinare tutto, ovvero Lara. La donna che Fabrizio ha conosciuto quando era in viaggio. Continuano le vicende al Caffè Vulcano, Samuel, Axel e Patrizio sono davvero in guerra ma dopo l’intervento di Silvia, qualcun altro ha deciso di intervenire una volta e per tutte per appianare questa situazione che sembra a dir poco irrisolvibile.

Le avventure della soap opera più longeve della televisione italiana vi aspettano questa sera alle 20:45 su Rai Tre.