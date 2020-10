Barbara D’Urso continua ad infuocare il mondo dei social con i suoi straordinari scatti: la conduttrice è sempre più esplosiva.

Barbara D’Urso è una donna meravigliosa: nonostante l’età che avanza, la nativa di Napoli è sempre in splendida forma e le sue forme continuano ad infuocare il mondo dei social network. Il volto di Mediaset, infatti, ama postare scatti bollenti e provocanti in cui mette in mostra le sue ‘curve’ da brividi. Carmelita ha tantissimi fan ma anche numerosissimi detrattori: parecchie persone sfogano la loro rabbia e frustrazione nei commenti sotto ai suoi post. La D’Urso, in ogni modo, non si arrende ed è sempre più esplosiva: nell’ultimo scatto condiviso in rete, il suo seno è in primissimo piano.

Lo scatto mostruoso di Barbara D’Urso: che seno!!