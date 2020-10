Incidente grave alla gara di rally, morta co-pilota 21enne

Portogallo, incidente alla gara di rally, morta la co-pilota 21enne Laura Salvo. Vivo per miracolo il compagno Miguel Socias alla guida

Visualizza questo post su Instagram Tener la cara chiquitilla y otros inconvenientes del 2020😷🤪🤪🤪 Un post condiviso da LAURA SALVO (@laurasalvoo) in data: 21 Set 2020 alle ore 2:24 PDT

Sabato nero per il motorsport, tragedia nel mondo dei rally. La promessa del settore, Laura Salvo di 21 anni, è morta oggi pomeriggio nel corso di una gara del Rally Marina Grande in Portogallo.

Laura Salvo faceva da copilota nella Peugeot 208 guidata dal suo compagno, Miguael Socias, quando l’auto è uscita di strada andando a colpire con violenza un albero proprio sul lato destro della navigatrice. I soccorsi sono prontamente intervenuti ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso sul colpo della giovane. Anche Socias è stato trasportato grave in ospedale, ma non è in pericolo di vita. La corsa è stata immediatamente sospesa.

Marinha, Nuno Pinto, “I soccorsi sono arrivati 2 minuti dopo, ma era troppo tardi”

Il presidente dell’Automobile Club Grande Marinha, Nuno Pinto, ha prontamente fatto sapere: “Il nostro staff e i mezzi di soccorso sono arrivati ​​sulla scena in circa due minuti – ha spiegato -, facendo tutto il possibile per salvare la giovane e cercando di rianimarla. La ragazza è stata portata in una zona dove fosse possibile l’arrivo di un elicottero di emergenza medica, ma alla fine è morta sul posto. Alla famiglia, gli amici e il resto del suo team va tutta la mia vicinanza”.

Anche Raceday Rally Terra ha fatto sapere la sua vicinanza alla famiglia con un messaggio pubblico sui social: “Noi tutti corriamo o abbiamo corso senza pensare alla Morte. Quando vediamo che Lei è lì a prendersi una ragazza di 21 anni il sentimento è quello dell’ incredulità e della rabbia impotente. Siamo vicini alla Famiglia di questo fiore strappato”.

Tanti i messaggi di cordoglio sui social, anche nei commenti delle foto del suo profilo Instagram (dov’era seguita da oltre 8000 persone).

