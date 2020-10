Lorella Cuccarini, la verità su Matano: “Pugnalata alle spalle”

Lorella Cuccarini è stata ospite a ‘Verissimo’ e ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti in cui ha parlato della rottura con Alberto Matano.

Lorella Cuccarini è una delle conduttrici italiane più amate dai telespettatori. La romana ha condotto nella sua straordinaria carriera programmi come ‘Paperissima’, ‘Buona Domenica’ e ‘La vita in Diretta’. Durante il periodo nel rotocalco pomeridiano della Rai, la classe 1965 è stata affiancata da Alberto Matano. Prima dell’ultima puntata della stagione, ha criticato aspramente il suo collega descrivendolo come una persona dall’ego sfrenato. La nativa di Roma è stata ospite a ‘Verissimo’ e ha rivelato alcuni retroscena in merito alla rottura con Matano nel salotto della Toffanin.

Lorella Cuccarini a ‘Verissimo’: “Pugnalata alle spalle”

Lorella Cuccarini ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni a ‘Verissimo’. “Per screditarmi è stato detto molto, questo mi ha fatto male”. La conduttrice ha rivelato alcuni dettagli in merito alla lettera pubblicata su Matano -accusato di essere una persona dall’ego smisurato- prima dell’ultima puntata. “Volevo solo chiarire la mia posizione con i miei collaboratori. Non è stato uno sfogo d’impulso perché ero stata fatta fuori. Quando scrivo è perché ci sono validi motivi”.

La romana ha spiegato che tutto quello che è stato letto nella lettera, lei lo ha detto al collega guardandolo negli occhi.

