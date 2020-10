Raffaella Fico, la FOTO in accappatoio che infuoca Instagram

Raffaella Fico, la bellissima showgirl immortalata in accappatoio, semplicemente stupenda. Lo scatto infuoca Instagram.

Raffaella Fico, la showgirl in uno scatto sensuale su Instagram. La foto scattata a Firenze si legge dal suo profilo IG, è in bianco e nero. Raffaella indossa solo un bianco accappatoio ed è semplicemente meravigliosa: sguardo molto intenso, la folta chioma riccia mette in risalto i suoi lineamenti del viso, sexy e assolutamente armonioso. Raffaella Fico seduce e non poco, questa foto ne è un esempio: arrivati immediatamente i like e gli apprezzamenti. Non è il primo scatto in bianco e nero per la Fico, giorni fa infatti ha pubblicato una foto decisamente bollente: di spalle, lingerie bianca in pizzo che mette in risalto le sue curve. Un lato B esplosivo che ha scatenato gli ormoni dei suoi numerosissimi follower.

LEGGI ANCHE –> Valentina Vignali | il bikini a ottobre che fa sognare tutti | spettacolo | FOTO

Raffaella Fico, quella sensualità ai limiti della censura

Vai su successivo per vedere le foto della Fico

Foto strepitose sul profilo ufficiale di Raffaella Fico; scatti professionali che la ritraggono in tutta la sua bellezza e sensualità, ma non mancano gli scatti più teneri con la figlia Pia o attimi della sua vita quotidiana. Una bellezza prorompente che ha suscitato non poche invidie da parte degli haters che sono sempre dietro l’angolo e su cui la stessa Fico qualche giorno fa si è pronunciata: “Mi dicono che sono di gomma, di plastica, mi aggrediscono verbalmente da un punto di vista non solo estetico ma anche personale, forse le persone che fanno questo non hanno niente da fare di meglio. Un conto sono io che sono formata come donna, un conto è quando vai ad attaccare una ragazza più giovane e più debole, rischi di creare danni psicologici alla ragazza”.

LEGGI ANCHE -> Federica Fontana, notte in bianco. I suoi fan notano un dettaglio -FOTO

Ospite a Storie Italiane – in onda su Rai Uno dal lunedì al venerdì alle ore 09:55 – si parlava di chirurgia plastica. Raffaella Fico, favorevole alla chirurgia estetica ha ammesso che l’ha aiutata per lavorare nel mondo della televisione.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter