Scatto Valentina Vignali bikini: la influencer e sportiva intende sfruttare fino all’ultimo raggio di sole per beare i suoi fans in questo modo. Lei è come sempre bellissima.

Visualizza questo post su Instagram Ooh la la la 🪓 Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali) in data: 8 Ott 2020 alle ore 5:04 PDT

È strepitosa, strepitosa. E per Valentina Vignali bikini e piscina rappresentano un binomio felice anche ora che siamo ad ottobre inoltrato. La 29enne originaria di Rimini si divide tra l’attività sportiva di giocatrice professionista di pallacanestro e quella di influencer, e molto altro.

La ragazza infatti ha compiuto delle incursioni in altri ambiti, scrivendo e pubblicando un libro autobiografico ed incidendo anche qualche singolo. Mentre in passato l’abbiamo vista nelle vesti di conduttrice sull’emittente SportItalia per una trasmissione che trattava proprio di basket femminile. Attualmente la romagnola è anche una opinionista per la trasmissione Mediaset ‘Mattino 5’, condotta da Federica Panicucci. Ma è principalmente sui social network che i suoi fans possono avere un contatto diretto con lei.

Valentina Vignali bikini, il suo fisico supera la perfezione

Sul suo profilo Instagram da Valentina Vignali bikini, pose a letto anche senza niente indosso ed altri shooting fotografici rappresentano la consuetudine. E come se non bastasse il fatto che lei sia tremendamente bella, ecco arrivare anche una buona dose di ironia. Spesse volte diretta anche nei confronti di sé stessa. Perché se il segreto per stare con una donna è farla ridere, è anche vero che quando ne trovi una che sappia fare lo stesso con te allora non puoi fartela assolutamente sfuggire.

Visualizza questo post su Instagram La tua vigna preferita 🍇🙋🏻‍♀️😜 Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali) in data: 10 Ott 2020 alle ore 4:54 PDT

Ne sa qualcosa Lorenzo Orlandi, suo attuale compagno da qualche anno. Di professione fotografo, lui e la Vignali sembrano essere fatti apposta l’uno per l’altra. E chissà che questa loro relazione che si protrae dal 2019 non sfoci in qualcosa di più grande.

