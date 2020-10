La spregiudicata Paola Saulino si mostra come al solito in – pochissime – vesti succinte. Ed ai suoi fans rivolge una domanda a doppio senso.

Visualizza questo post su Instagram Non succhiarmi lÔÇÖanima ­čĹÇ Tu te la lasceresti succhiare? @sergioderosasfoto Un post condiviso da Paola Saulino ­čŹ» (@insta_paolina) in data: 9 Ott 2020 alle ore 12:25 PDT

Il nome di Paola Saulino ├Ę ben noto a tanti. Famigerato per alcuni, foriero di sensualit├á estrema ed anche caratterizzata da una evidente irriverenza. La 30enne napoletana, aspirante attrice con qualche incursione nel mondo a luci rosse, ancora una volta provoca sul suo seguitissimo profilo Instagram.

Dove spesse volte non lesina di mostrare delle parti del suo bel corpo che solitamente una donna tende a tenere nascoste agli occhi dei pi├╣. Adesso lei rivolge agli ammiratori che la seguono sempre con trepidazione una particolare domanda. Il cui doppio senso non ├Ę sfuggito a nessuno, e che viene anzi sottolineato dalla foto che accompagna tale interrogativo. Andate avanti nella lettura poi per vedere le altre pose conturbanti di questa dea della provocazione.