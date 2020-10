Silvia Toffanin sempre bellissima: com’era quando non era famosa FOTO

Silvia Toffanin sempre bellissima: com’era quando non era famosa. Stiamo parlando della conduttrice di Verissimo: quando ha esordito era, ovviamente, molto diversa

Silvia Toffanin è una delle conduttrici più amate della Mediaset. Nata nel 1979, è venuta al mondo a Bassano del Grappa il 26 ottobre sotto il segno di Vergine. Ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo quando era davvero molto giovane e nel 1997 ha raggiunto le finali di Miss Italia. Amatissima sui social per la sua capacità di fare le interviste: tutti si sentono a suo agio nel suo studio, si emozionano e riescono a raccontarsi senza veli. Inoltre Silvia è stata una delle letterine dell’amato quiz Passaparola, che vedeva al timone Gerry Scotti.

Silvia Toffanin bellissima da togliere il fiato: ecco com’era prima di diventare famosa

Per due stagioni ha ricoperto questo ruolo, lasciando poi il programma nel giugno del 2002. Ad agosto di quello stesso hanno il debutto come conduttrice alla guida del programma Nonsolomoda, che è andato avanti per ben sette stagioni di seguito fino al 2009. Nello stesso periodo ha partecipato ad altri programmi come Popstars e Moda Mare. Nel 2004 poi si è iscritta all’albo dei giornalisti professionisti e nel 2007 si è laureata in Lingue e Letterature. Verissimo è arrivato nel 2004, quando ha cominciato a curare una sua rubrica. Nel 2006 poi eredita le redini da Parola Perego.

