Chiara Nasti, il Lato A pazzesco, quasi esplode. Una bomba-FOTO

Chiara Nasti in un look nuovo e super sexy, top minuscolo in paiettes e capelli rosa, che spettacolo

La Nasti per il venerdì sera ha scelto un look da popstar, capelli lunghissimi, dritti e rosa. Indossa un top che copre appena il seno, i fan in delirio. I commenti sono come sempre positivi: “Stupenda”, “Ti amo”, “Spettacolare” e via dicendo. I suoi capelli rosa hanno fatto il pieno di attenzioni e hanno ottenuto il consenso del popolo del web. Nelle IG stories poi Chiara condivide il resto della serata con il suo nuovo look, mentre va fuori a cena con amici e si diverte.

Chiara Nasti e i suoi super allenamenti faticosi

L’influencer condivide sempre di più contenuti che riguardano i suoi allenamenti fatti in casa e seguiti dal suo personal trainer. Infatti è da quando c’è stato il lockdown, che su Instagram e social in generale sono apparsi sempre più video di influencer e vip che si allenano a casa con il personal trainer che li guarda tramite videochiamata. Anche Chiara e sua sorella Angela, hanno deciso di condividere i loro allenamenti sui social.

Questi contenuti motivano moltissimo il popolo del web, e possono essere d’aiuto per chi magari non può permettersi di spendere soldi in palestra e personal trainer. In questo modo non devono rinunciare ad allenarsi, possono farlo tranquillamente da casa basandosi sugli esercizi visti dai loro influencer preferiti. In pratica è come avere una app di allenamento a tua disposizione ma con protagonisti gli influencer.

Dunque quando molti dicono e pensano che i personaggi pubblici sono esseri soprannaturali, nati con fisici scolpiti in realtà è tutto frutto di un duro allenamento costante. In ogni cosa se si fatica e ci si impegna, i risultati si ottengono. Quindi meno lamentele e più squat!

