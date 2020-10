La confessione di Chiara Ferragni: “Nessuno ha la verità in tasca, bisogna credere in noi stessi”

Chiara Ferragni si confessa al pubblico, attraverso un documentario ha voluto rivelare le sue origini e la sua formazione

A vent’anni era una semplice influencer, a 30 ha dato vita ad un impero. Chiara Ferragni è un’imprenditrice a 360° che fa del suo lavoro uno stile di vita. Moglie del cantante Fedez, i due si sono conosciuti proprio sul campo e da lì hanno creato una famiglia meravigliosa. Oggi aspettano il secondo figlio, una sorellina per Leone. Questa sera alla donna sarà dedicata su Rai 2 la serata Fenomeno Ferragni col documentario Unposted di Elisa Amoruso e con l’intervista di Simona Ventura in cui la self made queen si racconta.

Chiara Ferragni, il racconto in un documentario

Molti lo hanno già visto al cinema lo scorso anno, infatti il film, che ha come protagonista la regina del web, è già uscito sul grande schermo ed ha avuto un gran successo, oltre un milione e seicentomila euro di incassi. I fan sanno tutto della fondatrice di The Blonde Salad, il documentario la incorona, il sottotitolo potrebbe essere “parlate tanto di me”. Istantanee dall’infanzia, interviste, red carpet, sfilate che svelano una vita scintillante. “Mi è sempre piaciuto creare interesse intorno alla mia vita lavorativa – aveva spiegato a Venezia, durante la presentazione del film alla 76esima edizione del festival – come ho iniziato, come siano stati i primi mesi, come ho creato un business… Per me è importante raccontarlo a chi non sa che quel che faccio – continua – non è un selfie ma il lavoro di una squadra”.

Durante la serata di questa sera, il pubblico vedrà anche l’intervista di Simona Ventura alla Ferragni. “Lei mi è sempre piaciuta moltissimo e mi ha incuriosito – ha detto la conduttrice – E’ un esempio assolutamente positivo, anche perché ha rivoluzionato i nuovi media”.

