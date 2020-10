Iconize rompe il silenzio e si scaglia contro Barbara D’Urso: “Uno schifo”. L’ex di Tommaso Zorzi è stato smascherato dalla conduttrice di Live Non è la D’Urso riguardo ‘aggressione omofoba

Iconize ha deciso di rompere il silenzio dopo quello che è successo ieri da Barbara D’Urso. L’influencer è stato smascherato riguardo all’aggressione omofoba che è avvenuta qualche mese fa: Soleil Stasi ha portato le prove in studio. Barbara ha attaccato duramente il ragazzo per quello che ha fatto, perché ci sono tanti ragazzi che questo tipo di aggressioni le subisce davvero ed è una cosa orribile quella che ha fatto. Dopo ore, Marco Ferrero è intervenuto sui social e ha detto la sua.

Iconize contro Barbara D’Urso dopo la puntata di Live Non è La D’Urso: “Questa non è televisione, è uno schifo”

“Scusate se compaio solo ora ma sono stato davvero molto male” dice Marco nelle sue storie di Instagram. “Quello che è successo ieri non è televisione, è uno schifo. Ha sollevato un polverone contro di me. La cosa di cui ci sono rimasto molto male è di essere stato venduto da una amica, che per quattro spicci ha detto tutto in televisione. Sfido chiunque di voi a fare una m****A del genere ad un amico, io mi vergognerei. Solo io posso sapere come sono stato, non voglio nemmeno giustificare perché è la mia vita privata e non voglio che diventi un circo”.

