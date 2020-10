Suburra 3: il crime thriller italiano torna su Netflix

L’ultima sequenza di episodi del crime thriller italiano torna in streaming su Netflix il 30 ottobre. Trailer ufficiale, cast e anticipazioni.

La terza ed ultima stagione di Suburra: la serie, sarà disponibile in streaming a partire dal 30 ottobre in oltre 190 paesi nel mondo. Una serie nata e concepita per raccontare il sottile legame che unisce i tre mondi: Stato, Chiesa e Crimine. Terminerà così, dunque, il sequel che ha fatto il suo esordio il 6 ottobre 2017 originale Netflix prodotto da Cattleya – parte di ITV Studios – e Bartlebyfilm.

Suburra 3: trailer e trama della nuova stagione

L’ultima stagione del percorso seriale sarà interamente ambientata tra le strade della Capitale, e provincia, dove nasceranno nuove ed inaspettate alleanze. In una battaglia florida di colpi di scena verrà, finalmente, rivelato chi sarà ad ottenere il pieno potere su Roma. Con l’elezione del nuovo sindaco di Roma e l’ascesa in Campidoglio di Cinaglia ecco che il mondo “di sopra” e quello “di sotto” dovranno scendere a compromessi per spartirsi il Giubileo. Aureliano e Spadino sono pronti ad affrontare nuovamente, e con coraggio, Samurai, e reclamare il trono della Città Eterna. Chi vincerà?

Cast:

Ritornano i protagonisti che hanno partecipato alle prime due stagioni: Aureliano (Alessandro Borghi), Spadino (Giacomo Ferrara), Amedeo Cinaglia (Filippo Nigro), Samurai (Francesco Acquaroli), Manfredi Anacleti (Adamo Dionisi), Sara Monaschi (Claudia Gerini), Angelica (Carlotta Antonelli), Nadia (Federica Sabatini), Alice Cinaglia (Rosa Diletta Rossi), Adelaide Anacleti (Paola Sotgiu), Cardinale Fiorenzo Nascari (Alberto Cracco) e Adriano (Jacopo Venturiero).

