Amazon Prime Day 2020: le offerte del 13 e del 14 ottobre

Anche quest’anno è arrivato l’Amazon Prime Day. E’ in corso in queste ore dalla mezzanotte del 13 alle 23,59 del 14 ottobre 2020. Come sempre l’interesse è rivolto alle offerte riservate agli abbonati Prime.

E’ in corso in queste ore l’Amazon Prime Day 2020 e ogni cinque minuti si susseguono offerte di vario genere riservate esclusivamente ai clienti Amazon Prime.

Si tratta di un appuntamento molto atteso da chi deve fare acquisti nell’ambito della tecnologia e degli elettrodomestici ma non solo.

L’iniziativa riguarda, infatti, un milione di prodotti: dai giocattoli, all’abbigliamento, all’elettronica, al fai da te, ai giochi, ai prodotti di bellezza o ai prodotti per l’ufficio.

I vari beni saranno, come noto, scontati soltanto per gli iscritti all’Amazon Prime.

Di cosa si tratta

Amazon Prime è in primis un servizio di consegna veloce (un giorno soltanto per 2milioni di prodotti e due o tre giorni per altri ma anche in giornata per chi risiede a Milano o Roma). Inoltre, l’abbonamento offre alcune prestazioni accessorie come ad esempio Prime Video oppure in concomitanza di queste offerte la possibilità di effettuare gli acquisti promossi a prezzi scontati.

L’abbonamento ad Amazon Prime costa €36 all’anno oppure €3,99 al mese.

Per provare gratuitamente (e intanto usufruire del APD in corso) è possibile effettuare la prova gratuita offerta dal sito che ha una durata di 30 giorni.

Le offerte Amazon di quest’anno

Come sempre i prodotti più interessanti proposti a prezzi scontati rientrano nell’ambito della tecnologia. Ad esempio, si trovano varie offerte con riguardo a tablet, accessori quali cuffie, tastiere e monitor, ma anche notebook, smartphone e smartwatch. Interessanti anche i dispositivi Amazon (tra cui ci sono Kindle e Echo Dot scontati).

E’ interessante notare che nell’ambito dell’Amazon Prime Day sia possibile supportare le Pmi. Infatti, oltre il 50% dei prodotti venduti su Amazon provengono dalle piccole e medie imprese.

Quest’anno Amazon ha lanciato delle apposite selezioni di prodotti provenienti dalle PMI.

