Benedetta Parodi, la sua rivelazione sul marito: “Ha un terribile difetto…”

Benedetta Parodi e Fabio Caressa sono sposati da molto e hanno tre figli. Apparentemente una coppia perfetta ma…

Benedetta Parodi è sposata da 1999 con il giornalista Fabio Caressa e i due hanno tre figli, Matilde Diego e Eleonora, insieme hanno dato vita ad una famiglia meravigliosa. Entrambi nel mondo dello spettacolo, lei su Real Time con i programmi d’intrattenimento e il marito su Sky con programmi di calcio. “Il segreto della nostra coppia è che parliamo la stessa lingua, proveniamo dallo stesso mondo – ha spiegato la moglie in un’intervista – siamo cresciuti insieme anche nella professione. Siamo una coppia fortunata. Io parlo al pubblico femminile, lui a quello maschile – continua – Una volta si facevano i matrimoni politici combinati. Se oggi si facessero quelli televisivi il nostro sarebbe perfetto”. Una coppia apparentemente perfetta, ma cosa si cela dietro questa apparenza?

Benedetta Parodi, la rivelazione sul marito

Benedetta Parodi parlando di suo marito ha rivelato al pubblico alcuni difetti che proprio non sopporta. In ogni coppia ci sono degli alti e bassi e tra moglie e marito si condividono i pregi e i difetti. Ma cos’è che non va giù alla conduttrice? “Fabio è generoso e simpatico, non posso che usare complimenti per lui – spiega – il suo enorme difetto è il suo terribile disordine. Lui mi rimprovera che gli rompo troppo le scatole su questo aspetto – continua – ma sfido chiunque: dovessimo andare a Forum vincerei la causa”.

L’amore però vince su tutto e i due a distanza di anni sono ancora molto innamorati e sono un esempio per gli altri.

