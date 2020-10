Ludovica Pagani, super sexy nella danza sul palo e come deejay – FOTO

Ludovica Pagani fa impazzire sempre più i suoi fan su Instagram: la influencer splendida anche come ballerina e deejay nelle Stories

La verve e il fisico esplosivo di Ludovica Pagani non smettono di farci sognare. La splendida influencer bergamasca, anche in questo 2020, si è confermata tra le tendenze principali di Instagram. Non avrebbe, del resto, potuto essere diversamente. Parliamo di una delle bellezze in maggiore ascesa, un personaggio che con i suoi scatti ha saputo conquistare l’ammirazione dei fan. La bionda 25enne sa come attirare l’attenzione e del resto sa farsi riconoscere anche per la sua poliedricità. Siamo già sicuri di essere davanti a una delle presenze fisse del mondo dell’intrattenimento italiano dei prossimi anni. Apprezzata particolarmente dagli amanti dello sport e principalmente del calcio, Ludovica è stata già indicata come la risposta a Diletta Leotta. Ma lei stessa ha spiegato di non avvertire una rivalità con la vulcanica siciliana, anzi, di ispirarsi a lei come esempio.

Ludovica Pagani sa fare tutto, dal ballo alla musica: fascino e fisico irresistibile

Come detto, Ludovica si mette alla prova in vari ambiti. Quest’oggi la vediamo alla prova sia con la pole dance che con il mixaggio di musica in consolle. Come ballerina e come deejay, forse ha del talento. La voglia di mettersi in gioco non le manca, la simpatia neppure. Un particolare questo che chi la conosce bene sui social ormai riconoscerà immediatamente. Ma uno dei punti di forza di Ludovica, lo sappiamo ancora meglio, è la sensualità.

Impossibile non restare rapiti dalle sue movenze sul palo. Il fisico atletico non le manca, visti i costanti esercizi fisici cui si sottopone. E anche come deejay tende a interpretare il ruolo in maniera piuttosto sexy, evidenziando una scollatura alquanto maliziosa…

