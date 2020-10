Negli Usa, una giovane madre di 22 anni sarebbe stata uccisa da un’amica che le avrebbe reciso la pancia per rubarle il bambino che portava in grembo.

Orrore negli Stati Uniti, dove una ragazza di 22 anni al settimo mese e mezzo di gravidanza è stata ritrovata senza vita all’interno della sua casa. È accaduto venerdì scorso a New Boston, cittadina del Texas. Secondo la ricostruzione della polizia, che ha ritrovato il cadavere della 22enne, la vittima sarebbe stata aggredita da un’amica che le avrebbe reciso la pancia e strappato il feto che portava in grembo. La donna sarebbe poi fuggita in un altro stato e portato il feto in ospedale per salvargli la vita, ma i medici hanno potuto solo dichiararne il decesso. La presunta responsabile è stata fermata con l’accusa di omicidio mentre le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti proseguono.

Una giovane madre di 22 anni incinta è stata trovata morta venerdì scorso, 9 ottobre, nella sua abitazione di New Boston, in Texas, negli Stati Uniti. La vittima è Reagan Hancock, madre di una bambina di tre anni ed al settimo mese di gravidanza. Secondo quanto ricostruito sino ad ora dagli inquirenti, come riportano i media locali e la redazione del quotidiano britannico Daily Mail, la 22enne sarebbe stata uccisa da un’amica che le avrebbe reciso la pancia per rubarle il bimbo. Quest’ultima successivamente sarebbe fuggita in un altro stato ed avrebbe portato in ospedale il feto per salvargli la vita, ma i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso del piccolo.

La presunta responsabile, di cui non si conoscono le generalità sarebbe stata arrestata ad Idabel, in Oklahoma. A rivelare che si trattasse di un’amica della vittima sono stati sui social network gli stessi familiari di Reagan. Proseguono intanto le indagini della polizia che sta cercando di ricostruire i dettagli della terribile vicenda.

Per sostenere le spese della famiglia colpita dalla tragedia è stata aperta una raccolta fondi attraverso la creazione di un fondo Paypal. Scossa l’intera comunità di New Boston per la morte della donna che lascia il giovane marito ed una bimba di tre anni.

