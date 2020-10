Clizia Incorvaia e il suo grande desiderio: “Vorrei un figlio con Paolo”

Da pochi giorni 40enne, Clizia Incorvaia ha espresso un grande desiderio: vorrebbe un figlio con Paolo. Cosa pensa il compagno

Il giorno del suo 40esimo compleanno, Clizia ha espresso un desiderio grande: avere un bambino con Paolo, l’uomo che le ha fatto girare la testa nella casa del Grande Fratello la scorsa edizione. Da quel momento i due non si sono più lasciati e appena possibile sono andati a vivere insieme. Innamorati pazzi l’uno dell’altro, hanno conquistato la fiducia del web che li adora e fa il tifo per loro. Sarà forse arrivato il momento di fare il grande passo?

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Clizia Incorvaia | lei ha il corpo di una 20enne | ‘Irresistibile’ | FOTO

Clizia e Paolo, bambino in arrivo

Sia Paolo che Clizia non desiderano altro: un bambino insieme. In realtà la donna ha già una figlia, Nina, nata dal matrimonio finito male con Francesco Sarcina. Ma l’idea di una famiglia allargata non la spaventa, anzi. Paolo fin dal primo giorno che l’ha incontrata le ha detto: “Io con la donna che amo faccio famiglia”, e lei sembra proprio volere la stessa cosa. Tra loro le cose vanno a gonfie vele, la differenza d’età è solo un dettaglio, e in coppia fanno scintille.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Meghan e la sua grande preoccupazione: “Veramente dannoso per la salute mentale e emotiva”

Intanto sono arrivati anche per Clizia i 40 anni e la donna ha festeggiato alla grande in compagnia della sua bella famiglia.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter