Miss Alice Sabatini, il VIDEO del suo compleanno. Bella e sensuale

L’abbiamo lasciata un po’ fuori dai rotocalchi di gossip, ma la Miss Alice Sabatini conquista sempre i fan di Instagram per la sua bellezza. Il video del suo compleanno

Alice Sabatini è una cestista, modella ed attrice di Orbetello, nonché vincitrice del titolo di Miss Italia nel 2015. Alice detiene però il record di Miss che ha vinto più titoli durante il concorso si è aggiudicata le fasce di Miss Cinema, Miss Diva e Donna, Miss Compagnia della Bellezza e Miss Social.

Fin da bambina, Alice ha cominciato a sfilare in passerella, alternando gli allenamenti sul campo di pallacanestro. Ha giocato in serie A2 nel Santa Marinella e in serie B con le Stelle Marine di Ostia anche se nel 2018 si è ritirata commentando ora da bordo campo le partite di basket maschile di Serie A per la redazione giornalistica di Eurosport.

Esordisce come modella professionista nel 2015 e nel 2018 debutta come attrice nella commedia teatrale di Sebastiano Rizzo “Un letto per quattro”. Dal 2016 Alice Sabatini è fidanzata con Gabriele Benetti, cestista italiano nato a Vicenza nel 1995. Benetti ha esordito in Serie A nel 2014 con la Virtus Bologna, per poi passare alla Virtus Roma in A2.

“Non ci si può distrarre”, Alice Sabatini è elegantissima in abito da sera