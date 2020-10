Paola Saulino, “piedame” stratosferico sul letto: retro a nudo senza censura – FOTO

Paola Saulino ha ancora ua volta incantato la paltea di Instagram con una posa davvero “illegale” sul letto di casa: “piedame” mozzafiato

Eccoci di nuovo tra le fantastiche avventure sensuali di Paola Saulino, una bellezza davvero “imbarazzante” nel mondo dei social network. Dopo il calendario autunnale posato su cumuli di fanghame “schizzato”, Paola si inventa un altro colpo di “classe” alla sua maniera.

Fotografi e fotoreporter sono tutti per lei, partecipanti attivi dietro le quinte, con quei secchielli di fango lanciati in segno di istinto maschile felino, per coprire l’elevatissima sensualità femminile di Paola.

La stessa web influencer più discutibile dell’epoca aveva dichiarato in un’intervista di aver messo da parte la sua intelligenza e “abbassarsi” ad un mondo fatto di ipocrisie e disonestà intellettuali. Oggi il requisito fondamentale è l’apparenza e Paola Saulino si è incanalata perfettamente in questi “panni”. Anche se di vestiti “materiali” lei non se ne intende davvero per niente.

LEGGI ANCHE —–> Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi contro tutti: “Vedo della falsità”

Paola Saulino, struggente e incontenibile: follower basiti dalle sue performances