Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi contro tutti: “Vedo della falsità”. Ieri l’influencer si è divertito a fare i tarocchi per finta con delle carte bianche che ha preso nella casa

Tommaso Zorzi è senza dubbio uno dei concorrenti preferiti di questo Grande Fratello Vip. Non sta mai fermo, si inventa qualsiasi cosa per intrattenere i telespettatori da casa e ieri si è divertito a fare dei tarocchi per finta, usando dei fogli di carta bianchi che ha trovato nella casa. Con il sostegno di Francesco Oppini, hanno messo su questo siparietto che ha molto divertito le persone da casa. Sicuramente l’influencer ce l’aveva con Matilde Brandi, con cui ha avuto diverse discussioni nelle ultime settimane.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Grande Fratello Vip, Massimiliano Morra: interviene la fidanzata

Tommaso Zorzi contro alcune donne della casa: “Vedo della falsità”

Erano in giardino, si è messo con una sedia davanti e ha cominciato il suo siparietto. “Vedo, vedo della falsità” ha esordito così, toccando le carte. Francesco gli faceva domande, chiedendogli dove, e lui rispondeva a Roma, Roma Sud, Cinecittà, in questa casa, poi citava un bagno e qualcuno dai capelli biondi. Era chiaro dunque che parlasse di Matilde Brandi. I loro rapporti si sono incrinati da quando hanno litigato in diretta durante una puntata, quando Tommaso fece una battuta su Adua per far ridere i suoi amici e lei si arrabbiò tantissimo. Da qui non sono più riusciti a chiarirsi, fino a ieri che non hanno provato a parlarne per non essere costretti a fare i conti con una convivenza difficile.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Grande FratellF Vip, “Vuole fare l’amore con me” svela un concorrente

Dunque ha inscenato questa lettura delle carte insieme al suo amico speciale Francesco Oppini, un siparietto che ha fatto particolarmente ridere Maria Teresa che era lì con loro.